Business news: Argentina, governo chiederà apertura procura speciale contro corruzione nella pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino chiederà alla procura un ufficio speciale contro la corruzione nell'amministrazione pubblica. Lo ha detto il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, promettendo il recupero di "tutte le ricchezze" frutto di reato. "Il ministro della Giustizia proporrà a brevissimo al procuratore generale della nazione, Eduardo Casal, la creazione di un ufficio speciale che si occupi di indagare la corruzione dei funzionari pubblici, in particolare quella che comprende il reato di arricchimento illecito e incremento patrimoniale non giustificato", ha detto Adorni nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. La procura speciale dovrebbe indagare "su tutti i funzionari pubblici nazionali e provinciali, sia del potere esecutivo che di quello legislativo. Recupereremo tutti i beni che sono frutto di illeciti. Il reato non può produrre mai nessun tipo di beneficio", ha chiosato. (Abu)