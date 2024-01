Business news: governo di Cuba aumenta dazi su importazione alcol e tabacchi, tagliati quelli sulle materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cuba ha aumentato i dazi sulle importazioni di bevande alcoliche e tabacchi e ha diminuito quelle sulle materie prime. Le tariffe su bevande alcoliche e tabacchi, si legge in un decreto del ministero delle Finanze e del Commercio estero, saliranno del 30 per cento, 15 per cento per i Paesi che hanno accordi commerciali preferenziali con l’isola. “L’obiettivo è favorire la produzione nazionale in questi settori”, si legge nel documento pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Le tariffe sulle importazioni di materie prime, invece, diminuiranno del 50 per cento. “La misura vuole dare slancio alla produzione”, ha spiegato il ministro delle Finanze, Vladimir Regueiro Ale. Le misure si inseriscono nel piano di provvedimenti annunciato a dicembre dal primo ministro, Manuel Marrero, per affrontare la crisi economica in corso nel Paese e, in particolare, per diminuire il deficit fiscale. (Mec)