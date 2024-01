Business news: porto brasiliano di Santos registra aumento annuale record delle merci in transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Santos, in Brasile, ha registrato un traffico di 173,3 milioni di tonnellate di merci, un aumento del 6,7 per cento rispetto ai 162,4 milioni di tonnellate del 2022. La soia e lo zucchero sono stati i prodotti decisivi per il risultato record dell'anno. Lo ha reso noto l'Autorità portuale di Santos (Aps) in una nota. A dicembre il porto ha registrato un traffico di merci di 15,6 milioni di tonnellate, in aumento del 29,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 che pure aveva visto un record su mese. "I dati registrati da Aps indicano che il raccolto record di cereali e canna da zucchero, insieme alla ripresa del movimento dei container nel porto di Santos, sono stati decisivi per la crescita. A dicembre il volume solido delle merci movimentate è stato pari a 2,4 milioni di tonnellate in più rispetto a dicembre 2022. Ciò è dovuto in gran parte all'aumento dei movimenti di soia (+584 mila tonnellate, +428 per cento) e zucchero (+998 mila tonnellate, +70,5 per cento)", si legge nella nota. Il presidente dell'Aps, Anderson Pomini, ha dichiarato che "il risultato di dicembre dimostra che c'è spazio di crescita nelle operazioni del porto di Santos che, con pianificazione e organizzazione, rimane il principale porto del Paese". (Brs)