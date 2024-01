Business news: società mineraria brasiliana Samarco condannata a pagare 8,9 miliardi euro per crollo diga nel 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale federale del Brasile ha condannato l'azienda mineraria Samarco e i suoi unici due azionisti, la brasiliana Vale e la compagnia anglo-australiana Bhp, al pagamento di 47,6 miliardi di reais (circa 8,9 miliardi di euro) per il risarcimento dei danni morali collettivi causati dal crollo di una diga, avvenuto nel 2015. L'incidente, avvenuto in una zona rurale nello Stato di Minas Gerais, ha liberato nell'ambiente 39 milioni di metri cubici di rifiuti, uccidendo 19 persone. "Lo stato delle cose prima del disastro non tornerà. Le prospettive di sviluppo che esistevano prima del crollo per le comunità e i loro membri, ora non esistono più. Oltre alla sofferenza individuale di ciascuna vittima, è stato influenzato negativamente l'ideale della collettività, come elemento che unisce le persone nelle comunità colpite e l'ambiente in cui vivono", ha dichiarato il giudice che ha emesso la condanna, Vinicius Cobucci. Stando alla sentenza, l'importo dovrà essere utilizzato esclusivamente nelle zone colpite. C'è ancora possibilità di ricorso. (Brs)