© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vantaggi per l’Italia derivanti dallo sviluppo del Piano Mattei “sono innumerevoli: tutto quello che accade in Africa ci coinvolge, dalla migrazione alla sicurezza passando per le catene di approvvigionamento”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1. “Per noi è fondamentale uno sviluppo adeguato del continente africano”, ha aggiunto (Rin)