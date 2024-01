Italia-Africa: Mattarella, nostra incapacità visione verrebbe pagata da future generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Possiamo e dobbiamo lavorare a una visione elaborata insieme” fra il continente europeo, e dunque l’Italia, e l’Africa, perché “il prezzo di una nostra incapacità a questo riguardo verrebbe pagato dalle future generazioni, alle quali non possiamo consegnare società impoverite, ambienti degradati, migrazioni come dolorosa risposta a problemi irrisolti”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso in occasione del brindisi al Quirinale che apre il vertice Italia-Africa, in programma domani a Roma. (Rin)