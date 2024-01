Business news: trasporto aereo Usa, convocato sciopero degli assistenti di volo di Southwest Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli assistenti di volo della compagnia aerea Southwest Airlines ha autorizzato la conduzione di uno sciopero martedì 30 gennaio, dopo che il mese scorso i suoi membri hanno respinto a maggioranza una proposta di contratto negoziata con la compagnia. Il sindacato ha annunciato che l'iniziativa dello sciopero è stata approvata dal 98 per cento dei suoi iscritti. Si tratta del primo sciopero in assoluto per questo sindacato, che rappresenta oltre 15mila assistenti di volo di Southwest Airlines. (Was)