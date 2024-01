Business news: presidente Argentina Milei allontana ministro delle Infrastrutture, avrebbe fatto filtrare informazioni riservate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha deciso di licenziare il ministro delle Infrastrutture, Guillermo Ferraro, chiedendogli di presentare una rinuncia ufficiale all'incarico. Secondo i media locali, Ferraro avrebbe fatto filtrare alla stampa informazioni riservate, riguardanti in particolare l'intenzione dello stesso Milei di lasciare "senza un peso" i governatori che si opporranno alle sue politiche economiche. Il motivo dell'allontanamento non è stato confermato dal governo, che non ha ancora comunicato il nome del successore. Secondo le testate locali, il ministero potrebbe addirittura essere cancellato e diventare un sottosegretariato del ministero dell’Economia, guidato da Luis Caputo. (Abu)