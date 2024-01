Business news: anteprima inflazione Brasile, +0,31 per cento a gennaio e 4,47 su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indice nazionale dei prezzi al consumatore in Brasile (Ipca-15), considerato un'anteprima dell'inflazione, ha registrato un aumento dello 0,31 per cento su mese a gennaio. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica del Brasile (Ibge) in un rapporto. A dicembre l'indice registrato era dello 0,40 per cento. Su base annuale l'indice raggiunge il 4,47 per cento, in calo rispetto al 4,72 del mese di dicembre. Il livello rimane quindi entro l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023, del tre per cento con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno, in base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale brasiliana. Secondo il rapporto, i prezzi hanno registrato un'accelerazione in sette dei nove gruppi analizzati. L'influenza maggiore è arrivata dal settore alimentare, con una variazione dello +1,53 per cento e un impatto di 0,32 punti percentuali nel mese di gennaio. Il settore dei trasporti, che aveva influenzato maggiormente l'indice di dicembre, ora ha presentato un calo dell'1,13 per cento, con un impatto di -0,24 punti percentuali. (Brs)