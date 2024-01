Business news: El Salvador, nel 2023 esportazioni verso 52 nuovi mercati internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador ha ampliato le esportazioni a 52 nuovi mercati internazionali nel corso del 2023, allungando la lista dei Paesi di destinazione di 134 prodotti per un valore complessivo di 21,7 milioni di dollari. Lo ha reso noto il ministero dell’Economia del Paese. La ministra dell’Economia, Maria Luisa Hayem, ha spiegato che “la conquista di nuovi mercati è parte della strategia di governo per sostenere le esportazioni nazionali”. Tra le nuove destinazioni figurano Belgio, Singapore, Cina, Svizzera, Thailandia, Hong Kong e India. Tra le merci esportate in nuovi mercati rientrano i prodotti alimentari, le sostanze chimiche e i prodotti informatici ed elettronici. (Mec)