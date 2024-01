Business news: Brasile, governo annuncia investimenti pari a 56 miliardi euro fino al 2026 per nuova politica industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato un piano che prevede investimenti nel settore industriale pari a 300 miliardi di reais (circa 56 miliardi di euro) fino al 2026. Presentato dal vice-presidente nonché ministro dell'Industria del Brasile, Geraldo Alckmin, la cosiddetta "Nuova industria Brasile (Nib)" ha come obiettivi "stimolare il progresso tecnico, sfruttare meglio i vantaggi competitivi del Paese e riposizionare il Brasile nel commercio internazionale" e contempla sei aree prioritarie, per le quali sono state stabilite mete fino al 2033: catene agroindustriali, sanità, benessere nelle città, trasformazione digitale, decarbonizzazione, difesa. Le risorse del Nib saranno gestite dal Bndes (Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale), Finep (Finanziatore di studi e progetti) ed Embrapii (Impresa brasiliana di ricerca e innovazione industriale). In nota, il governo brasiliano ha detto che "per invertire la precoce deindustrializzazione del Paese, la nuova politica prevede l'articolazione di diversi strumenti statali, come linee di credito speciali, risorse a fondo perduto, azioni normative e di proprietà intellettuale, oltre a una politica di lavori pubblici e appalti, con incentivi a contenuto locale , per stimolare il settore produttivo a favore dello sviluppo del Paese. Significa utilizzare le risorse pubbliche in modo responsabile per attirare investimenti privati". (Brs)