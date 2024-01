Business news: Cile, Thiess (Acs) si aggiudica contratto miniera rame Esperanza Sur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thiess, la filiale del gruppo spagnolo Acs, si è aggiudicata un contratto per la miniera di rame Esperanza Sur di Minera Centinela, situata nel distretto di Sierra Gorda di Antofagasta, in Cile. Come riferisce il quotidiano "El Espanol", il contratto avrà inizio nel febbraio 2024 e Thiess fornirà servizi tra cui operazioni minerarie, manutenzione e gestione della miniera. L'azienda ha inoltre stabilito partnership con fornitori locali per fornire servizi essenziali e si impegna a promuovere l'occupazione nella zona. (Spm)