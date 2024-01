Business news: Argentina, compagnia aerea di bandiera cancella voli per Cuba per scarso rendimento tratta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Aerolinas Argentinas, compagnia di bandiera, cancellerà i voli per Cuba a partire da marzo. Lo hanno annunciato dirigenti dell’azienda alla testata nazionale “Telam”, affermando che la tratta Buenos Aires-La Havana “non è vantaggiosa” e “provoca perdite del valore di 500 mila dollari”. I dirigenti di Aerolinas Argentinas hanno dichiarato inoltre che trasferiranno le risorse impiegate per Cuba verso tratte più redditizie, come quelle verso il Messico e in particolare per la città di Cancun. La compagnia ha assicurato che i clienti con un biglietto in possesso saranno reindirizzati verso altre compagnie senza costi aggiuntivi, oppure potranno chiedere il rimborso del biglietto. (Abu)