Business news: El Salvador, importazioni di pollo da Usa sono aumentate del 65,6 per cento nel 2023

- Le importazioni di pollo provenienti dagli Stati Uniti a El Salvador sono aumentate del 65,6 per cento nel 2023. Il Paese centroamericano ha comprato dagli Usa oltre 4 milioni di chilogrammi di pollo, per un valore di 5 milioni di dollari. Lo ha reso noto la Banca centrale (Bcr). Le importazioni di pollo sono passate da un valore di 3 milioni di dollari nel 2022 a 5 milioni di dollari, anche in relazione al Trattato di libero commercio tra Usa, Centro America e Repubblica Dominicana (Cafta-Dr). In virtù del trattato, dal 2023 i dazi sulla carne di pollo, insieme a quelli su riso integrale e cibi processati, sono stati azzerati. (Mec)