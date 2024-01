Business news: Brasile, analisti finanziari stimano inflazione a 3,86 per cento su anno nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2024 con un'inflazione pari al 3,86 per cento su anno. È quanto stimano gli analisti di mercato nel rapporto "Focus", curato dalla Banca centrale del Brasile. La previsione risulta stabile rispetto quanto stimato la settimana scorsa e in leggero calo rispetto al 3,91 per cento di quattro settimane fa. Per il 2025, gli analisti ipotizzano una corsa dei prezzi in aumento del 3,50 per cento, valore stabile rispetto a quello ipotizzato la settimana scorsa e quattro settimane fa. Il Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale ha fissato l'obiettivo per l'inflazione nel 2024 al tre per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. A novembre, l'indice dei prezzi al consumo certificato dall'istituto nazionale di statistica è cresciuto del 4,68 per cento su anno e dello 0,28 per cento su mese. (Brs)