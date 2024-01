Italia-Venezuela: Ambasciata e Istituto cultura partecipano a eventi per onorare vittime Olocausto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di quest'anno prevede numerosi eventi dalla fine di gennaio al mese di marzo, con attività volte a promuovere il rispetto dei diritti umani universali, favorire la convivenza e ricordare la persecuzione contro gli ebrei europei assassinati prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Con il contributo dell'IIC di Caracas, sarà proiettato sul territorio il film “L'arte di sopravvivere” del regista Gabriele Guidi e si terrà la mostra “Testimonios” (Testimonianze dei sopravvissuti alla Shoà in Venezuela) con dibattiti sulla Shoà e dignità umana. Sempre in collaborazione con lo Spazio Anne Frank, l'Ambasciata italiana e l'Istituto di Caracas organizzeranno un convegno sulle antiche origini della comunità ebraica di Roma, a cura del professor Mario Mentes Nassi, presso la Biblioteca dell'Università Centrale del Venezuela, oltre a nonché degustazioni di piatti della tradizione giudeo-romana grazie alla partecipazione dello chef Ruben Bondì, che verrà a Caracas per l'occasione. (Com)