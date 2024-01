Forza Italia: Sorte (FI), eletti nuovi coordinatori Brescia, Cremona, Monza e Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Oggi si sono svolti i congressi provinciali di Forza Italia a Brescia, Cremona, Monza e Lodi. Sono stati eletti coordinatori provinciali, "per acclamazione, quattro primi cittadini: a Brescia Marco Ferretti, sindaco di San Zeno Naviglio, a Cremona Gabriele Gallina, sindaco di Soncino, a Monza Luca Veggian, sindaco di Carate Brianza e a Lodi Mauro Salvalaglio, sindaco di Secugnago". Lo afferma in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia, che parla di "persone competenti, di esperienza, che conoscono bene i loro territori e sapranno dare un contributo importantissimo al radicamento e alla crescita del nostro partito. A tutti loro faccio tanti auguri di buon lavoro. Anche oggi ho visto grande partecipazione, unità e voglia di essere protagonisti. È stata un'altra bella giornata per Forza Italia in Lombardia".(Com)