Sahel: Cedeao, non abbiamo ricevuto notifiche formali di ritiro Mali, Niger e Burkina Faso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) non ha ricevuto notifiche formali da parte dei governi di Burkina Faso, Mali e Niger sulla loro intenzione di lasciare il blocco regionale. "La Commissione Cedeao non ha ancora ricevuto alcuna notifica formale diretta da parte dei tre Stati membri circa la loro intenzione di ritirarsi dalla Comunità", ha affermato l'organizzazione in una dichiarazione pubblicata su X, precisando che seguirà gli sviluppi e farà ulteriori annunci se le cose dovessero cambiare. "Burkina Faso, Niger e Mali rimangono membri importanti della Comunità e l'autorità (dei capi di Stato e di governo della Cedeao) resta impegnata a trovare una soluzione negoziata all'impasse politica", conclude la nota. In precedenza le giunte militari al potere Mali, Niger e Burkina Faso avevano diffuso un comunicato congiunto in cui annunciano il loro ritiro, con effetto immediato, dalla Cedeao. I rispettivi leader dei tre Stati saheliani, “assumendosi tutte le loro responsabilità di fronte alla storia e rispondendo alle attese, alle preoccupazioni e alle aspirazioni delle loro popolazioni, decidono in piena sovranità il ritiro immediato del Burkina Faso, del Mali e del Niger dal sistema economico Stati comunitari dell’Africa occidentale”, si legge nella dichiarazione diffusa dai media statali. (segue) (Res)