Finlandia: chiusi i seggi delle elezioni presidenziali, si va verso il secondo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati chiusi in Finlandia i seggi delle elezioni presidenziali: secondo i dati preliminari, sarà necessario un secondo turno. Lo riporta l’emittente radiotelevisiva “Yle”. Oggi i cittadini finlandesi sono stati chiamati a scegliere il successore di Sauli Niinisto alla carica di presidente della Repubblica. Già nei giorni tra il 17 e il 23 gennaio è stato possibile votare in anticipo, come accaduto anche nel 2018. Secondo le stime, attraverso la modalità di voto anticipato sono state espresse circa 1,9 milioni di preferenze, pari a quasi la metà degli aventi diritto che vivono in Finlandia. I risultati definitivi dell’affluenza odierna non sono ancora noti. Se nessuno dei candidati alle presidenziali dovesse riuscire a ottenere più del 50 per cento delle preferenze, domenica 11 febbraio si terrà un secondo turno elettorale, con la votazione anticipata che prenderà il via il 31 gennaio. Come riferisce “Yle”, i principali candidati, Alexander Stubb e Pekka Haavisto, entrambi con una vocazione europeista, hanno affermato di credere di poter arrivare al secondo turno. Stubb corre per la presidenza come rappresentante del Partito della coalizione nazionale (Kok), attualmente al governo, mentre Haavisto, esponente dei Verdi, ha ricoperto l’incarico di ministro degli Esteri nei due precedenti esecutivi di centrosinistra, guidati da Antti Rinne e Sanna Marin. Stando alle informazioni preliminari sullo scrutinio dei voti, Stubb risulta essere in testa, seguito proprio da Haavisto, ma nessuno dei due si avvicinerebbe al 50 per cento necessario per l'elezione immediata. (Sts)