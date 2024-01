Milano: Comazzi, sindaco e Pd prendano distanze da assessore Pacini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “gravissimo che uno degli esponenti del Pd milanese abbia partecipato al corteo non autorizzato di ieri, manifestazione che è anche degenerata nella violenza con diversi scontri con le forze dell'ordine. Il sindaco Giuseppe Sala e gli esponenti del PD cittadino dovrebbero prendere le distanze in modo inequivocabile, dimostrando chiaramente che il partito e l'amministrazione comunale non sostengono né tollerano azioni che vanno contro la legge. Ma per ora tutto tace". Lo afferma il consigliere comunale di Milano e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. "L'obiettivo degli organizzatori della manifestazione di ieri – centri sociali, collettivi studenteschi e giovani palestinesi – era chiaro: far degenerare la manifestazione in scontri con la polizia. La cosa grave è che la maggioranza a guida Pd che amministra il Comune non ha condannato l'accaduto e alcuni suoi esponenti, membri delle istituzioni, hanno pure partecipato. Mi chiedo questa sinistra dove voglia arrivare e soprattutto se i dirigenti nazionali del Pd, condividano la linea dei loro membri meneghini presenti al corteo violento e non autorizzato" sottolinea poi il consigliere del Municipio 1, Federico Benassati. (Com)