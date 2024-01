Business news: Energia, diminuite esportazioni di petrolio iracheno verso gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione degli Stati Uniti per le informazioni sull’energia (Eia) ha riferito una diminuzione delle esportazioni di petrolio iracheno verso gli Usa nell’ultima settimana. Secondo l'Eia, la media delle importazioni statunitensi di petrolio greggio da nove paesi principali è stata di 6,2 milioni di barili al giorno durante la scorsa settimana, registrando un aumento di 792.000 barili al giorno rispetto alla settimana precedente, quando le importazioni erano state di 5,4 milioni di barili al giorno, come riportato dall’agenzia irachena “Shafaq News”. (Was)