Migranti: Meloni, replicare accordo con Tunisia con altri Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che l’approccio” dell’Unione europea sull’immigrazione “sia giusto. Si cominciano a vedere i primi risultati di quanto avviato con la Tunisia. Ma è un lavoro enorme e non bisogna mollare la presa. Quello che abbiamo fatto con la Tunisia va replicato anche con altri Paesi”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1. “L’approccio europeo - ha sottolineato - è cambiato completamente sul tema migratorio: quando siamo arrivati si parlava solo di come redistribuire i migranti ora di come difendere i confini esterni. E questo è un nostro merito”.(Rin)