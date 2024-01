Africa: Mattarella, voce continente trovi sempre più spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso in occasione del brindisi al Quirinale che apre il vertice Italia-Africa, in programma domani a Roma, ha sottolineato come in un mondo “segnato da vecchie e nuove fratture e instabilità”, l’Africa detenga “le chiavi essenziali per definire la qualità e l’efficacia delle risposte che la comunità internazionale è chiamata ad offrire, sulla base del percorso che si è data la stessa Unione Africana con l’Agenda 2063. È dunque necessario che la voce dei Paesi Africani trovi sempre più spazio nei consessi internazionali: un obiettivo su cui Italia e Unione Europea sono convintamente impegnate e che ha segnato un primo, importante traguardo con l’ingresso a pieno titolo dell’Unione Africana nel G20”. (Rin)