Business news: Brasile, a dicembre entrate aumentate del 5,15 per cento su anno

- A dicembre del 2023 le entrate del governo del Brasile sono aumentate del 5,15 per cento in comparazione con lo stesso periodo dell'anno scorso. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate del Brasile (Receita federal). Nell'ultimo mese dell'anno le entrate sono state pari a 231,2 miliardi di reais (circa 43 miliardi di euro). Ciononostante, le entrate accumulate durante il 2023 hanno presentato un calo dello 0,12 per cento rispetto al periodo da gennaio a dicembre del 2022, risultando nel primo vero calo dal 2020. Il ministero delle Finanze ha dichiarato che il risultato è stato influenzato dai cambiamenti nella legislazione fiscale e dai pagamenti atipici, sia nel 2022 che nel 2023, secondo quanto riportato dai media brasiliani. (Brs)