Poste italiane: Mari (Avs), Meloni e Giorgetti pronti a svendere altro gioiello famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Giorgia Meloni e del ministro Giancarlo Giorgetti "confermano che le destra non riesce a trovare una linea comune sulla privatizzazione di Poste Italiane e che non è esclusa l’ipotesi aberrante di portare la partecipazione dello Stato sotto il 50 per cento". Lo ha detto Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Lavoro della Camera Franco Mari, che in una nota aggiunge: "In pratica si svende un gioiello di famiglia, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro. Il governo si era detto non pronto a rispondere ad un nostro question time in Aula due settimane or sono: ora capiamo che si trattò di una vera fuga. Riproporremo le nostre domande nel prossimo question time, ovviamente”. (Com)