Cultura: Gualtieri su Teatro Roma, modello duale soluzione condivisa e di buon senso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco, poi, rispetto a quanto emerso sulla stampa ha voluto precisare: "Non è una spartizione tra partiti - ha detto Gualtieri -, è esattamente il contrario, Roma Capitale ottiene il riconoscimento di essere coinvolta nelle scelte fondamentali del Teatro di Roma e di avere un manager alla guida: era quello che chiedevamo e cercheremo la professionalità migliore possibile, nell'interesse del Teatro di Roma. Sono soddisfatto che si sia evitato uno scontro giudiziario e politico, che avrebbe avuto conseguenze negative sulla operatività del Teatro di Roma. È prevalso il buon senso e questa è una cosa che saluto positivamente. Aggiungo che non c'è nessuna poltrona in più, dove non c'è il direttore artistico c'è il consulente artistico, è un nome diverso ma le funzioni sono quelle che servono per un teatro importante. Non è mai stata fatta una questione di sostegno a uno o all'altro candidato, abbiamo detto sempre che è una questione di metodo e di necessità di avere una figura manageriale come ad esempio avviene al Teatro dell'Opera". Rispetto al futuro ruolo di Luca De Fusco, che era stato indicato e nominato direttore generale in una assemblea ridotta del Cda in assenza del presidente Francesco Siciliano, Gualtieri ha sottolineato: "È chiaro che se si cambia lo statuto il direttore generale non sarà De Fusco, ma non per ragioni che riguardano le sue qualità artistiche. Ci sarà il modello duale che c'è in tanti altri teatri. Il direttore generale deve essere una figura manageriale e Roma Capitale deve avere la possibilità di partecipare alla scelta ma sceglieremo insieme agli altri". (Rer)