Milano: Rocca (Fd'I), al mercato abusivo di piazzale Cuoco dopo il blitz di domenica scorsa tutto come prima

- In assenza "di adeguati controlli e sequestri, dopo il blitz di domenica scorsa, tornano gli ambulanti abusivi con merce rubata in piazzale Cuoco e al parco Alessandrini". Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. "Una situazione prevedibile a causa del mancato controllo del territorio. Dopo 11 anni di degrado e illegalità generati da questa situazione, i residenti non chiedono interventi sporadici ma soluzioni concrete; evidentemente, da parte delle Giunte di sinistra, è mancata e manca la volontà politica di affrontare la questione che tiene in ostaggio i cittadini dei quartieri Calvairate e Ortomercato", conclude Rocca. (Com)