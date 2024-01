Forza Italia: Simeoni (FI), buon lavoro al nuovo coordinatore provinciale Viterbo Alessandro Romoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro al nuovo Coordinatore di Forza Italia della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, e a tutta la sua squadra. Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Il Viterbese è un'area che ha sempre dato un contributo importante alla nostra comunità. Con Romoli - aggiunge - viene scelto un profilo esperto e capace, che conosce bene il territorio essendo stato amministratore locale e Presidente della Provincia. Saprà certamente svolgere al meglio il compito che il partito gli ha affidato, forte del supporto di tutta la comunità di Forza Italia e dell'onorevole Francesco Battistoni, responsabile nazionale per l'Organizzazione del partito. Io e tutti i consiglieri regionali del Lazio, insieme ai colleghi in Giunta, faremo la nostra parte e porteremo alla Pisana le richieste che arrivano dai comuni della provincia di Viterbo. È evidente che Forza Italia è una realtà in forte crescita, siamo pronti a stringerci attorno al segretario nazionale Antonio Tajani in vista del congresso di fine febbraio".(Com)