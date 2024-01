Pd: Bonaldi sostituirà Pesole al dipartimento digitale del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefania Bonaldi, delegata alla Pubblica amministrazione, professioni e innovazione nella Segreteria nazionale del Partito democratico, sostituirà la responsabile del dipartimento digitale Annarosa Pesole, a seguito della sua rinuncia, per motivi professionali. "Ringrazio Annarosa Pesole per la professionalità e la competenza che ha investito per istituire il Dipartimento Innovazione - spiega Stefania Bonaldi in una nota-. Un gruppo di lavoro composto da professionisti, accademici, esperti di innovazione e politiche digitali, che si rende disponibile a supportare l'analisi e la proposta del Partito democratico su questi temi strategici dei quali percepiamo la attualità e il ruolo decisivo, per il presente e il futuro. Nel congratularmi con Annarosa per il suo nuovo incarico - conclude - farò del mio meglio per garantire il lavoro del dipartimento, a beneficio delle politiche digitali e di innovazione del partito e una costante connessione con la Segreteria, i parlamentari italiani ed europei e i vari livelli, anche regionali e locali, del Pd". (Com)