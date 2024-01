Milano: De Corato (Fd'I), oggi 16esimo corteo pro Palestina e da Sala nessuna parola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quello di ieri, "nonostante ci fosse il divieto, e con quello odierno, siamo al 16esimo Corteo pro-Hamas, da ottobre ad oggi, in cui hanno sfilato collettivi di Sinistra, centri sociali, anarchici, no-global e qualche arabo!". Lo comunica in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, sul corteo odierno pro-Palestina organizzato in zona piazzale Loreto a Milano. Da parte del Sindaco, "ancora una volta, nessuna parola e silenzio totale. Lui è solamente capace, e bravo, a scaricare le responsabilità su Prefetto e Questore, facendo al meglio il ruolo di cerchiobottista che più gli si addice! Sia ieri, che oggi, abbiamo assistito nuovamente ad urla e attacchi verso Israele e il suo popolo, anche nei confronti del Governo e, nel pomeriggio di ieri, è stato addirittura preso di mira e minacciato di morte un giovane ragazzo che aveva esposto dalla finestra della propria casa in zona via Padova, un cartello in favore di Israele - continua De Corato -. Tutto ciò è vergognoso ed ha dell'incredibile ed anche in questo caso il Sindaco non ha aperto bocca! Anche le Forze dell'Ordine, in questi giorni, hanno riconosciuto che nelle manifestazioni pro-Palestina c'è un vero e proprio accanimento, in particolare, nei loro confronti con apposite guerriglie e tafferugli. Il tutto solamente perché sono uomini e donne in divisa che devono tutelare la sicurezza dei cittadini. Per quanto tempo si andrà avanti con queste manifestazioni", conclude il deputato.(Com)