Ucraina: governo permette a cittadini di portare animali domestici in rifugi antiaerei

- Il governo ucraino consente ai cittadini di portare i propri animali domestici nei rifugi antiaerei durante i raid. Lo riporta l’agenzia di stampa “Rbc”, sulla base di quanto reso noto nel sito ufficiale governativo. D’ora in poi, ha spiegato l’esecutivo, “è consentito portare animali domestici nelle strutture di protezione civile, a condizione che i proprietari garantiscano la sicurezza degli altri e delle cose”. In particolare, i cittadini in possesso di animali sono tenuti a effettuare una “costante supervisione” e a “rispettare i requisiti igienici e le normative veterinarie”. Inoltre, gli animali che possono costituire pericolo per la vita o la salute umana devono essere tenuti al guinzaglio, mentre i cani che rientrano tra le razze pericolose devono portare obbligatoriamente la museruola. (Kiu)