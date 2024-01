Ucraina: cancelliere tedesco Scholz esorta partner occidentali a rafforzare sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha esortato i partner occidentali a rafforzare il sostegno all’Ucraina. “Quest’anno la Germania spenderà più di 7 miliardi di euro in aiuti a Kiev”, ha spiegato Scholz, citato dal quotidiano “Tagesspiegel”. Secondo il cancelliere, non è accettabile che Berlino fornisca attualmente a Kiev più della metà degli aiuti militari complessivi di tutti i Paesi europei. Per questo motivo, Scholz ha detto di auspicare che gli alleati possano ulteriormente accrescere il loro aiuto all’Ucraina. Il cancelliere tedesco ha osservato che se al presidente russo Vladimir Putin arriva il messaggio secondo cui l’Occidente “resterà unito e non si arrenderà”, la pace “diventerà possibile più di quanto lo si ritiene oggi”. (Geb)