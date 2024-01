Gaza: colloqui intelligence Israele e premier Qatar per negoziati su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Barnea, capo della principale agenzia di intelligence israeliana Mossad e il capo dell’agenzia di sicurezza Shin Bet, Ronen Bar, sono a Parigi per incontrare il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, e il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”, secondo cui l'obiettivo dell’incontro è far ripartire i negoziati per il rilascio dei circa 130 ostaggi israeliani ancora nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. (Res)