Israele: presidente Herzog, all'Aia mie parole distorte per sostenere tesi giuridica infondata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha affermato che le sue dichiarazioni citate nella sentenza pronunciata il 26 gennaio dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aia sono state distorte. "Sono rimasto disgustato dal modo in cui hanno distorto le mie parole, utilizzando citazioni molto, molto parziali e frammentate, con l'intento di sostenere una tesi legale infondata", ha dichiarato il presidente. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”, precisando che le frasi di Herzog citate dalla Corte sono tratte da una conferenza stampa del 12 ottobre scorso, in cui aveva affermato: "L'intera nazione è responsabile. Questa retorica dei civili inconsapevoli, non coinvolti, non è vera. Avrebbero potuto insorgere, avrebbero potuto combattere il regime malvagio che si è impadronito di Gaza", riferendosi al movimento islamista Hamas, responsabile dell’attacco allo Stato ebraico del 7 ottobre 2023. Oggi Herzog ha invece sostenuto che “a Gaza ci sono anche palestinesi innocenti. Sono profondamente dispiaciuto per la tragedia che stanno vivendo”. “Dal primo giorno di guerra fino ad oggi, ho chiesto e sto lavorando per ottenere aiuti umanitari per loro, e solo per loro. Questo fa parte dei nostri valori come Paese", ha concluso il presidente.(Res)