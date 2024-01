Medio Oriente: Giordania, attacco a base Usa è avvenuto fuori dal nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco che ha ucciso tre militari statunitensi e ne ha feriti almeno 25 è avvenuto nella base di Al Tanf in Siria e non in territorio giordano. È quanto ha dichiarato il ministro delle Comunicazioni e portavoce del governo della Giordania, Muhannad Mubaidin, all’emittente del regno “Al Mamlaka”. "L'attacco contro i militari statunitensi è avvenuto al di fuori del territorio giordano (...) l'obiettivo era la base di Al Tanf in Siria", ha dichiarato Mubaidin. In precedenza, il Comando centrale degli Stati Uniti aveva dato la notizia dell’attacco riferendo che era avvenuto in una base militare statunitense nel nord-est della Giordania, vicino al confine con la Siria. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha attribuito la responsabilità dell’attacco a gruppi sostenuti dall’Iran che operano nella regione. (Res)