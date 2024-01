© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala e l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello intervengono alla cerimonia di riconoscimento delle Botteghe Storiche di Milano.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza della Scala, 2 (ore 10:30)Conferenza stampa sull’accordo integrativo per il complesso immobiliare di via G.B. Vico, per la stipula di contratti a canone concordato a inquilini con contratti di affitto già scaduti o di immediata scadenza. Intervengono, tra gli altri, l’assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran e l’assessore alla Casa del Municipio 1, Lorenzo Pacini.Palazzo Marino, sala Brigida, piazza della Scala, 2 (ore 11)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla cerimonia di commemorazione per il 45esimo anniversario dell'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini.viale Umbria/via Muratori (ore 15:30)Si riunisce il consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEGli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste), Guido Bertolaso (Welfare) e Simona Tironi (Istruzione, formazione e lavoro) partecipano all'incontro "La politica incontra la ricerca scientifica" organizzato dall'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani". Interviene, tra gli altri, Ettore Prandini, presidente dell'Istituto Spallanzani.Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani, località La Quercia, Rivolta d'Adda/Cr (ore 15)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Lara Magoni, interviene alla cerimonia di posa di una soglia di inciampo, alla presenza di studenti che hanno partecipato al progetto sulla Giornata della Memoria.ex Caserma Montelungo, Bergamo (ore 11)Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani interviene all'assemblea annuale degli iscritti al Collegio regionale Guide alpine Lombardia.Ristorante "La Brace", via Piani 1 Forcola/So (ore 15)VARIESettimo forum nazionale commercialisti ed esperti contabili. La riforma fiscale e la legge di bilancio 2024. Intervengono, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e Finanze, Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Gilberto Picchetto Fratin, ministro all’Ambiente e sicurezza Energetica, Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia ed Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle Entrate.Online (ore 9)Convegno organizzato dal gruppo regionale del Partito Democratico “Tutti a Bordo: il trasporto ferroviario in Lombardia tra passeggeri e merci, quali criticità e quali prospettive?”. Intervengono, tra gli altri: il capogruppo del Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino; il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono; l’assessore alle infrastrutture Claudia Maria Terzi; l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 9:30)Conferenza stampa della Winter school 2024: “L’innovazione cambia il futuro”Centro Congressi Villa Erba, Largo Luchino Visconti, 4, Cernobbio/Co (ore 11)Presentazione dell'ottava edizione del Report Focus2R, l'Osservatorio nazionale infrastrutture, sicurezza e mobilità per le due ruote, promosso da Confindustria Ancma e Legambiente, con la collaborazione di Ambiente Italia. Intervengono, tra gli altri, il presidente di Confindustria Ancma Paolo Magri, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani e gli assessori con deleghe alla mobilità dei Comuni di Milano (Arianna Censi), Palermo (Maurizio Carta), Roma (Eugenio Patanè) e il Project manager del Comune di Bologna, Andrea Colombo.Pinacoteca Ambrosiana, sala delle Accademie, piazza Pio XI, 2 (ore 11)Conferenza Stampa di Azione per fare un punto politico durante il quale vengono presentate le proposte per la seconda parte del mandato del sindaco Giuseppe Sala. Intervengono, tra gli altri, la senatrice Mariastella Gelmini e la deputata Giulia Pastorella.Palazzo Marino, sala Stampa, piazza della Scala, 2 (ore 15)Conferenza per immagini dal titolo "Eugenio Balzan, la sua quadreria, la Fondazione a lui intitolata”, organizzata dalla Fondazione internazionale Balzan e la Società Svizzera di Milano.Centro svizzero di Milano, sala Meili, via Palestro, 2 (ore 18:30)MONZAFirma del protocollo di collaborazione per la realizzazione di spazi di ascolto per persone che hanno ricevuto l’ammonimento del questore per atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo e bullismo, con Questura e CIPM, Intervengono, tra gli altri, il sindaco Paolo Pilotto.Comune di Monza, sala Giunta, Piazza Trento e Trieste (ore 17) (Rem)