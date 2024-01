Rai: Baldino (M5s), Pd ci segua su riforma servizio pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al telegiornale - sottolinea la parlamentare - raccontano che il governo darà mille euro a 14 milioni di anziani, ma la notizia è falsa perché in base agli stringenti criteri previsti per erogare questa prestazione sperimentale, le persone che ne beneficeranno saranno circa 25mila. Un numero molto diverso da 14milioni. Chissà se il Tg1 dedicherà lo stesso spazio per spiegare e smentire una notizia falsa! Nella 'Nazione' di Re Giorgia - aggiunge - manca una cosa fondamentale: il rispetto. Il rispetto per la verità, per l'intelligenza delle persone, per l'istituzione che ricopre, per il servizio pubblico. Governare a colpi di bugie e mistificazioni può essere utile nel breve periodo per rafforzare un'immagine di sé costruita a tavolino, ma nel lungo periodo si rischia di cadere nello stagno in cui ci si specchia. Cara Giorgia, non potrai ingannare tutti per sempre. Renzi docet! Leggo che il Pd invoca unità delle opposizioni per cambiare la legge sul servizio pubblico. Legge attuale voluta da Gasparri e peggiorata dal Pd di Renzi. Sono lieta che oggi decidano di seguirci in questa battaglia che facciamo in solitaria da anni! Tra i tanti danni che ha fatto questo governo, trovo positivo che oggi tra opposizioni si converga su alcune posizioni un tempo inconciliabili e su temi fondamentali come salario minimo e Rai", conclude. (Rin)