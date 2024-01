Italia-Somalia: presidente Mohamud arrivato a Roma, domani parteciperà al vertice Italia-Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud è arrivato a Roma per unirsi ad altri capi di Stato e di governo africani che parteciperanno al vertice Italia-Africa, in programma domani al Senato. Lo riferisce la presidenza somala in una nota pubblicata su X. Il summit affronterà diverse questioni, tra cui il rafforzamento della cooperazione Italia-Africa in materia di sicurezza alimentare, cultura, istruzione e sviluppo economico. Al vertice, prosegue la nota, il presidente Mohamud pronuncerà un discorso programmatico incentrato su migrazione, mobilità e sicurezza. Sottolineerà l'importanza della stabilità regionale ed enfatizzerà i principi cardinali del rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale delle nazioni, riaffermando l'impegno della Somalia per la pace e la stabilità e la necessità della cooperazione internazionale in questi sforzi. Della delegazione somala fanno parte , tra gli altri, il ministro della Difesa, Abdulkadir Mohamed Nor, e il ministro del Commercio, Jibril Abdirashid Haji. Prima del vertice di domani, il presidente Mohamud e la sua delegazione sarà ospitata questa sera al Quirinale per una cena di gala. (Res)