Finlandia: elezioni presidenziali, alle 17 nessun disordine o lunghe code ai seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 17 in Finlandia (16 in Italia) non sono stati registrati disordini o lunghe code presso i seggi allestiti per le elezioni elettorali in corso oggi. Lo riporta l’emittente radiotelevisiva “Yle”, citando funzionari elettorali. Già nei giorni tra il 17 e il 23 gennaio è stato possibile votare in anticipo, come accaduto anche nel 2018: secondo le stime, sono stati espressi circa 1,8 milioni di voti, pari al 44,5 per cento degli aventi diritto che vivono in Finlandia. Il capo dello Stato uscente, Sauli Niinisto, si è recato alle urne nel corso del pomeriggio. “È stato bello votare, dato che non dovevo votare per me stesso”, ha affermato subito dopo. Se nessuno dei candidati alla carica di presidente della Repubblica dovesse riuscire a ottenere più del 50 per cento delle preferenze, domenica 11 febbraio si terrà un secondo turno elettorale, con la votazione anticipata che inizierà il 31 gennaio. (Sts)