Roma: Foschi (Pd), se unica risposta è punizione, scuola abdica a suo ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'unica risposta è la punizione la scuola abdica al suo ruolo. In queste settimane non ci sono state risposte di merito alle istanze sollevate dagli studenti, ma solo una gara a chi trova il modo più originale o mediaticamente appariscente di punire la loro presunta insubordinazione. Lo scrive Enzo Foschi, segretario Pd Roma. "Questo non va bene. La scuola non può più essere il luogo dove si impara a non disturbare. Crescere vuol dire assumersi le responsabilità delle proprie scelte e gli studenti, con le autodenunce, mi sembra lo stiano facendo. A crescere, però, dovrebbe essere tutta la scuola e la politica trovando una volta tanto le sedi di un confronto che non può essere solo punizione", conclude Foschi.(Com)