Roma: Atzeni (Uiltrasporti Lazio), solidarietà al tassista aggredito

22 luglio 2021

- Abbiamo appreso da alcuni organi di stampa la notizia dell'aggressione ai danni di un tassista nella zona della stazione Termini. Condannando fermamente il vile gesto esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al lavoratore. È quanto dichiara Alessandro Atzeni di Uiltrasporti Lazio aggiungendo che "purtroppo, questi fatti ricorrenti sono diventati ormai un problema di ordine pubblico e devono essere affrontati perché, a questo punto, è palese che Roma non è più una città sicura, specialmente per chi svolge professioni di pubblica utilità. Dispiace - conclude Atzeni - che l'amministrazione comunale ed il sindaco Gualtieri rimangano indifferenti davanti questa problematica, che non garantisce l'incolumità di tutti i cittadini compresi i tassisti".(Com)