Russia-Bielorussia: Putin vede Lukashenko, concreti progressi in rapporti bilaterali

- La Russia e la Bielorussia hanno compiuto “concreti progressi” nei rapporti bilaterali. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, che ha ricevuto oggi a San Pietroburgo il leader bielorusso Alexander Lukashenko. Come riporta l’agenzia di stampa “Sputnik”, il titolare del Cremlino ha ringraziato l’alleato per aver accettato il suo invito e ha sottolineato che le relazioni “si stanno sviluppando in modo energico”. “Nei primi dieci mesi dello scorso anno il fatturato commerciale ha raggiunto i 42,5 miliardi di dollari e continua a crescere”, ha affermato Putin, precisando poi che “la Federazione Russa ha investito 4 miliardi di dollari nell’economia bielorussa”. Da parte sua, Lukashenko si è detto “soddisfatto” dell’incontro. “Ci siamo immersi nell’economia e nelle questioni del complesso militare-industriale. Non nascondiamo nulla, abbiamo anche discusso di alcuni problemi e pensato a come poterli risolvere”, ha detto il leader bielorusso. (Rum)