Difesa: Perego, su legge riservisti auspico ampia convergenza in Parlamento

- "Spero che la legge a cui sta lavorando il governo con il ministro Crosetto trovi un'ampia convergenza in Parlamento, visto che è discendente da una legge precedente approvata all'unanimità durante il governo Draghi". Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago a Tgcom24. "Quando si parla di sicurezza nazionale - ha aggiunto - credo non ci debbano essere questioni di parte o di partito. Per questo il mio auspicio è che tutto il parlamento converga sull'idea che serva rafforzare le capacità della nostra difesa, in particolare qualora si verificassero crisi o calamità naturali. La difesa non riguarda soltanto il Ministero della difesa ma il fondamento sul quale può crescere la nostra società e può essere garantita la dimensione della sicurezza interna", ha concluso. (Rin)