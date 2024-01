Gaza: ministro Israele, leader di Hamas in Qatar vivono nel lusso mentre altri muoiono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha dichiarato che mentre “i leader di Hamas in Qatar si godono una vita piena di lussi, i comandanti (…) sul terreno a Gaza muoiono e si arrendono a migliaia”. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Times of Israel”, citando le parole del ministro rivolte ai riservisti della 11ma Brigata. Gallant aggiunto che Tel Aviv sta portando avanti i negoziati per il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. "I terroristi che godono di auto, aerei e hotel di lusso stanno cercando di rafforzare le loro richieste”, ha affermato il ministro israeliano, aggiungendo: “Chi è sul campo sa bene cosa sta accadendo: centinaia di terroristi si arrendono, migliaia vengono uccisi, i loro depositi di armi vengono distrutti” (Res)