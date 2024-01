Cultura: Gualtieri su Teatro Roma, modello duale soluzione condivisa e di buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per quanto riguarda la fondazione Teatro di Roma "finalmente si va verso una soluzione condivisa" e "ha prevalso il buon senso". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di una iniziativa al quartiere ebraico di Roma. "Avevamo sottolineato - ha aggiunto Gualtieri - quanto fosse assurdo che la fondazione compisse scelte importanti marginalizzando Roma Capitale: è sbagliato nel metodo, e inoltre il Teatro di Roma è una rete di teatri importantissimi e quindi serve un profilo manageriale per la figura del direttore generale. Abbiamo considerato inaccettabile la forzatura svolta. Abbiamo chiesto di ripartire dal dialogo tra istituzioni chiedendo alla politica che si era intromessa di fare un passo indietro per ripristinare il dialogo tra le istituzioni che sono gli azionisti e soci fondatori: Roma Capitale, Regione Lazio e ministero della Cultura. Fortunatamente c'è stata la volontà di ripartire da questo metodo e si è individuata una soluzione positiva: un modello di governance duale che dovrà passare per una riforma dello statuto, che tra l'altro aveva chiesto anche l'Assemblea capitolina. Il modello duale consentirà di avere un direttore generale con un profilo manageriale". (segue) (Rer)