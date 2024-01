Giordania: tre militari Usa uccisi e altri 25 feriti in attacco con droni contro una base nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militari statunitensi sono stati uccisi e altri 25 risultano feriti in seguito ad un attacco con droni che ha colpito una base nel nord-est della Giordania, vicino al confine con la Siria. Lo rende noto il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in un comunicato, precisando che l'identità dei tre militari sarà tenuta nascosta per 24 ore, fino a quando i loro parenti più prossimi non saranno stati informati. (Was)