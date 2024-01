Ue: Perego, con difesa e politica estera comune sarà attore protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Già 20 anni fa Berlusconi "parlava della necessità di una comune difesa europea. Oggi è più che mai fondamentale iniziare questo processo di integrazione, che passa da tanti aspetti, primo fra tutti la cooperazione industriale. Non è possibile che nel nostro continente ci siano un numero infinito di sistemi differenti, ciascuno per il proprio Paese: chi ha il suo carro armato, il suo caccia, la sua nave. Serve una maggiore cooperazione e integrazione. Allo stesso tempo ci sono due domini, quello dello spazio e quello della cyber, dove la partecipazione di pubblico e aziende private può favorire questo percorso, portando l'Europa ad essere un attore geopolitico con una sua politica estera, di sicurezza e di difesa". Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago che ai microfoni di Tgcom24 ha aggiunto: "Basti guardare quello che sta succedendo nel Mar Rosso - ha proseguito - dove si sta prefigurando una missione a guida francese, italiana e tedesca per tutelare gli interessi del continente in una fase in cui sono proliferati i conflitti, le tensioni geopolitiche e anche le guerre ibride. Mentre le navi mercantili italiane ed europee sono attaccate da ribelli houthi nel Mar Rosso, quelle cinese e quelle russe vengono lasciate passare. Troppo spesso ci si è basati sulla tutela degli interessi nazionali, dimenticando che l'Europa può essere un attore significativo negli equilibri geopolitici, determinandosi come protagonista". Difesa comune e politica estera comune - per il parlamentare - "viaggiano insieme, concetti ben chiari anche nelle ultime dichiarazioni del ministro Tajani e del presidente del Partito popolare europeo Weber. Se ne parla da tanti anni, credo che sia arrivato il momento, ci sono tutte le condizioni. Serve che ogni paese faccia uno sforzo non pensando che sia un cedere la sovranità nazionale in favore di quella europea ma che aiuti a rafforzare le nostre comuni capacità di difesa", ha concluso. (Rin)