Gaza: Francia sospende finanziamenti a Unrwa per presunto coinvolgimento attacco 7 ottobre

- La Francia ha deciso di sospendere temporaneamente i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa). Lo ha reso noto il ministero degli Esteri francese. Il provvedimento arriva a seguito delle accuse rivolte contro alcuni dipendenti dell’Unrwa circa il presunto coinvolgimento nell’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. “La Francia non ha previsto un nuovo pagamento nel primo trimestre del 2024 e deciderà quando sarà il momento quali azioni intraprendere insieme alle Nazioni Unite e ai principali donatori”, si legge in un comunicato del dicastero francese. Lo scorso anno, Parigi ha finanziato l’Unrwa per circa 60 milioni di euro. Come la Francia, anche Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Germania e Italia hanno annunciato la sospensione dei finanziamenti. (Frp)