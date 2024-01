Italia-Venezuela: Ambasciata e Istituto cultura partecipano a eventi per onorare vittime Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciatore d'Italia in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, interviene oggi alla presentazione della mostra "Testimonianze", presso il Teatro del Centro Culturale Chacao, evento principale della rassegna "In Memoriam 2024 - Arte e Resilienza per la Libertà", organizzata dall’Associazione Anne Frank Space per onorare le vittime dell'Olocausto. Si tratta del primo degli appuntamenti, in agenda nella capitale Caracas e in altre città del Paese, cui l'Ambasciata e il locale Istituto italiano di cultura aderiscono per testimoniare l'impegno commemorato nel Giorno della Memoria. La mostra, che raccoglie le storie de sopravvissuti dell'Olocausto che vivono in Venezuela, si inaugura alle 15 locali (le 21 in Italia). A seguire, il concerto con l'Orchestra Sinfonica Gran Mariscal de Ayacucho, sotto la direzione del maestro José Ricardo Pacheco. (segue) (Com)