Gaza: presidenza Anp, Paesi che hanno sospeso fondi a Unrwa riconsiderino decisione

- I Paesi che hanno deciso di sospendere i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) dovrebbero riconsiderare la loro decisione fino a che non saranno concluse le indagini sul presunto coinvolgimento di 12 dipendenti nell’attacco del movimento islamista Hamas del 7 ottobre scorso. Lo ha dichiarato oggi la presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) esprimendo la sua condanna per “la campagna che mira a liquidare la questione dei rifugiati palestinesi”, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. "Tali posizioni, se mantenute, punirebbero in modo sproporzionato milioni di nostri cittadini senza una giusta causa", ha proseguito l’Anp, aggiungendo: "Questo è particolarmente critico in quanto (il popolo palestinese) è stato sfollato dalla sua terra nel 1948 e Israele continua a commettere crimini contro di loro, compresa la recente guerra di genocidio sulla Striscia di Gaza", conclude la dichiarazione. (Res)